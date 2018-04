El Gobierno gasta més de 100.000 euros per publicitar les bondats de la despesa militar

Última actualització Dimarts, 10 d'abril de 2018 18:45 h

Cospedal tanca una campanya publicitària que també ha de servir per captar nous membres

Redacció| Defensa segueix sent una prioritat per a Espanya. S'ha notat als Pressupostos Generals de l'Estat presentats pel Gobierno -si s'acaben aprovant, haurà crescut un 46,1% en dos anys, 7,5 cops més que la despesa social- i això li ha portat algunes crítiques. Potser per això, segons avança 'Nació Digital', el ministeri de Maria Dolores de Cospedal ha licitat un contracte per a la creativitat d'una campanya de publicitat institucional de les Forces Armades per valor de 119.790 euros. L'aparició dels anuncis als mitjans de comunicació suposarà una altra despesa a part.

A més, donat que la campanya publicitària pretèn també servir per captar nous membres per a les Forces Armades, el ministeri de Cospedal insisteix en el fet que es faci des de la "credibilitat, modernitat, sinceritat i proximitat". Però, són valors compatibles amb el que representa l'exèrcit espanyol? Haurem d'esperar per a veure-ho a la televisió, el cinema, la ràdio, la premsa i -fins i tot- en publicitat al carrer.

I és que, per al Gobierno, tot és poc per "acostar la imatge de les Forces Armades a la societat a què serveix, augmentant el coneixement que la mateixa té de les seves tasques i missions que realitzen, propiciant el reconeixement i enfortiment de la seva imatge institucional, i contribuint al seu torn a augmentar el prestigi de la professió militar". De fet, segons l'executiu de Mariano Rajoy, els més de 100.000 euros que es gastarien per publicitar les bondats de la despesa militar són "necessaris per garantir el dret a la protecció". "No es tracta d'una despesa més que fa l'Estat, és una inversió necessària", diuen al plec de condicions del contracte.