[Exclusiva] Un membre del deganat de la facultat que ha vetat l'homenatge a Junqueras té un càrrec al PSC

Potser té a veure alguna cosa que un membre de l'equip de deganat, la secretària de la Facultat, Carlota Menéndez Plans, tingui un càrrec al PSC de Terrassa com a secretària Vocal Executiva del partit des del gener d'enguany, quan l’agrupació va presentar-la i ratificar el seu càrrec davant la militància com a nou membre de la comissió executiva local.I és que, segons Enric Pujol, un dels professors de la Universitat Autònoma de Barcelona que ha impulsat i que participarà a l'acte per Oriol Junqueras (traslladat, finalment, a la Facultat de Filosofia i Lletres), la universitat "normalment no intervé" en esdeveniments del professorat. Per què ho ha fet aquest cop? Han jugat algun paper les sigles del PSC -que ha avalat la repressió del PP a Catalunya, des de l'aplicació del 155- en tota aquesta polèmica?