Organitzen diferents manifestacions a Alemanya per demanar l'alliberament dels presos polítics

11 d'abril de 2018, 10.19 h





Tal com varem predir molts catalans ja fa anys, A POC A POC EUROPA I EL MÓN VAN ENTENENT QUI I COM SÓN ELS FRANQUISTES EPPANYOLS.



Quina pena que la INCOMPETÈNCIA dels nostres líders polítics independentistes no contribueixi tant com podria a fer saber en quina CONSTITUCIÓ FRANQUISTA(*) es basa la FALSA legitimitat de l'estao ePPanyó.



