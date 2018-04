El 155 es carrega la Creu de Sant Jordi per primera vegada en 37 anys

Última actualització Dimecres, 11 d'abril de 2018 10:00 h

S'havien lliurat cada any des del 1981

Redacció | El 2018 serà un any sense Creus de Sant Jordi. El primer en 37 anys.

Segons ha recollit RAC1, els premis que es donen aproximadament a una cinquantena de personalitats i organitzacions o entitats no s'atorgaran per l'article 155 de la Constitució espanyola.

Per tal de concedir aquests premis és necessari un acord del Consell Executiu, que ara per ara no està en actiu des de la intervenció de l'autonomia catalana per part de l'Executiu espanyol amb l'aplicació del 155.

Les Creus de Sant Jordi s'havien lliurat cada any des del 1981.

