Domènech, el nou líder de Podem Catalunya

11 d'abril de 2018, 12.34 h

Domenech!!!!



A veure si et dones per assebentat: el 99% dels votants de Podem, NO son nazi - onanistes!!! Ho has entes o esperes que les properes eleccions no treieu ni un sol esco...???!!!! Collons, tantes preses de pel i tanta puta destruccio de l'esquerra catalana internacionalista!!!