Banderas se'n fot de la violència policial de l'1-O: ''Hi va haver 900 persones ferides, on són?''

L'actor ha trobat entre promocions de pel·lícules una estona per opinar sobre el conflicte entre Catalunya i Espanya

Redacció | L'actor malagueny Antonio Banderas, de 57 anys, ha trobat entre promocions de pel·lícules un moment per deixar entreveure la seva posició política sobre el conflicte entre Catalunya i Espanya.

Banderas es troba immers en aquests moments en donar a conèixer la sèrie bibliogràfica de Pablo Picasso, Genius, on ell ha donat vida a l'artista. Un periodista, durant la presentació, s'ha interessat però per la seva opinió política.

"Oblida't de Picasso. Què en pensa Banderas de la recent violència durant la qual, segons els informes, 900 persones van resultar ferides mentre intentaven votar en el referèndum? Els enfrontaments van ser la culminació de les tensions després que Madrid declarés el referèndum il·legal i inconstitucional", ha recollit l'Ara.

Sense pèls a la llengua, l'actor opta per respondre posant en dubte que l'1-O hi hagués violència de l'Estat cap als ciutadans catalans que van anar a votar.

"Això és molt més complicat. I ara em ficaré en problemes... Però si tu ets qui porta els meus fills com a escuts, els meus avis com a escuts, i vols saltar-te la llei, hauràs de passar per sobre dels meus fills i dels meus avis; és una mica graciós, no? Hi va haver 900 persones ferides, on són?", ha replicat.

