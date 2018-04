Colau, decebuda: ''Ahir va ser un dia molt trist"

anticolau bcn bcn

11 d'abril de 2018, 10.54 h

Segons unes informacions periodístiques, des de que Colau va pujar al poder els desnonaments s´han multiplicat exponencialment. Si tot just ella prometré acabar amb aquest greu problema.... Així que s´ho faci mirar i sigui conseqüent. Quan un promet una cosa i no la compleix, hauria de dimitir o no ?

Una cosa sí ha aconseguit, en tota conversa, diferenciar el masculí del femení, "tots i totes, els i les,...). De fet, sembla que alguns tan sols la van votar per això (ICV).



