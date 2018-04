El director del màster de Cifuentes hauria amenaçat a una professora perquè participés en l'engany

Àlvar, Cat.Nord. Canet de Rossello Canet de Rossello

11 d'abril de 2018, 12.47 h

si a tota la copula del PP tenen els mateixos estudis, ara veiem perquè fan el que fan, com amb el cap no s' en poden sortir prenen porres per a convèncer. Cadascú amb els seus arguments !!