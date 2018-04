El partit germà de Merkel mostra el seu suport a Catalunya

Última actualització Dimecres, 11 d'abril de 2018 13:30 h

El líder de la CSU al Bundestag diu que "tothom a Europa ha de tenir el dret a discutir sobre la seva identitat"

Redacció | Nou estira-i-arronsa entre Alemanya i l'Estat. Aquest dimarts al vespre, el president del Gobierno, Mariano Rajoy, intentava rebaixar la tensió amb Alemanya afirmant que el plantejament de l'executiu alemany davant la situació de Puigdemont ha estat "modèlic", després de les polèmiques declaracions de la ministra de justícia del país germànic, Katarina Barley, que va celebrar l'alliberament de Puigdemont. Però una nova veu del partit germà de la cancellera alemanya podria encendre, de nou, la polèmica.

Etiquetes Alemanya, Bundestag, CSU, Merkel, Puigdemont

El líder de la CSU al Bundestag, Alexander Dobrindt, ha rebutjat definir l'independentisme català com a "colpista" en declaracions als diaris del grup de comunicació Funke Mediengruppe.

"Allò que s'ha concedit a Escòcia com a dret d'autodeterminació no es pot considerar a Catalunya com a colpista", ha sentenciat Dobrindt, que considera que els "moviments d'alliberament com el català" no es poden considerar com a "il·legítims".

Preguntat sobre si té simpaties amb l'independentisme català, el dirigent del partit bavarès germà de la CDU de Merkel ha dit que "tothom a Europa ha de tenir el dret a discutir sobre la seva identitat".

Dobrindt creu que la Unió Europea és "una comunitat de la diversitat" i que "seguirà unida només si es respecten les tradicions i peculiaritats de cada regió". Amb tot, també creu que a la UE s'hauria de parlar més "sobre el que uneix que sobre el que separa".

La CSU té 46 diputats dels 709 del parlament alemany, i és un dels tres partits que conformen el govern de coalició de Merkel, juntament amb la CDU de la cancellera i els socialdemòcrates.

