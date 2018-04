Puros i gintònics: així va rebre Llarena la notícia de l'alliberament de Puigdemont

ADOLF HITPARADE Tarragona Tarragona

11 d'abril de 2018, 14.51 h

Cas de prevaricació típic de la justícia espanyola amb dret de pernada, impunitat garantida i menyspreament als drets humans dels catalans, CALDRÁ ESPERAR A L'AUTENTICA JUSTÍCIA, TAL COM PINTEN LES COSES A ESPANYA, TRIGARÀ, NO HI HA MAL QUE DURI MIL ANYS, DE MOMENT EN PORTEM TRES-CENTS I NO HAN POGUT AMB NOSALTRES, PER QUE SOM I SEREM! VISCA CATALUNYA SOBIRANA.