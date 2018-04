Un diputat del BNG estripa una foto de Felipe VI dalt la tribuna del parlament gallec

Última actualització Dimecres, 11 d'abril de 2018 16:00 h

Luís Bará denuncia així la Llei Mordaça

Redacció| El diputat del BNG Luís Barà ha trencat un retrat del rei Felip VI aquest dimecres al ple del Parlament, durant la defensa d'una iniciativa en contra de la interpretació "repressiva" dels delictes d'incitació a l'odi i enaltiment del terrorisme.

Barà ha defensat, mentre mostrava dues fotografies del rei, que "trencar aquest retrat" ​​no és un delicte, sinó "l'ABC de la democràcia" i ha al·legat que no el podia cremar per trobar-se "en un espai tancat".

El sobiranista gallec ha fet referència al principis com la llibertat d'expressió i el pluralisme al·ludint a la condemna a Espanya per part del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) en relació als joves catalans Jaume Roura Capellera i Enric Stern Taulats.



A més, ha col·locat la bandera 'Estreleira', la independentista gallega, sobre la tribuna i ha titllat Espanya d'un "estat d'excepció" i "autoritari", on, segons ha assegurat, "no hi ha separació de poders ni garanties democràtiques". "Són el ridícul i el desvergonyiment al món", ha sentenciat.

.@LuisBaraGz racha a foto de Felipe VI no Parlamento Galego para denunciar a criminalización de activistas sociais ao amparo da Lei Mordaza. O BNG pediu, pide e pedirá a derrogación desta lei. Pola defensa da democracia e os dereitos civís e políticos. #NonÁLeiMordaza pic.twitter.com/A1jAaueWX1 — BNG (@obloque) 11 d’abril de 2018

