El vil missatge del PP contra Guardiola

bejota bcn bcn

11 d'abril de 2018, 15.29 h

POLÍTICA

Alemanya diu que el procés "s'ha de resoldre dins de la Constitució"

El govern alemany reivindica que Espanya és un "Estat de dret democràtic".





N.B. PEP ,LI RECORDO QUE A VOSTÉ EL PAGAN PER GUANYAR LA CHAMPION I NO PAS PER FER POLITICA CONTRA L'ESTAT ESPANYOL