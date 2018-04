[Vídeo] És Pablo Casado un terrorista?

L'aleshores president de les Noves Generacions del PP a Madrid protestava contra l’absolució del líder de l’esquerra abertzale, Arnaldo Otegi, que havia estat acusat d’enaltiment del terrorisme. De fet, la mateixa organització juvenil que ell presidia va ser qui va convocar -juntament amb el Foro Ermua- la mobilització sense autorització de la Delegació del govern espanyol. L'objectiu era fer arribar el seu missatge a la Fiscalia General de l'Estat, a qui culpaven de l'absolució d'Otegui per retirar els càrrecs en contra seu durant el judici.

“Ja només ens queda estar al carrer exigint al fiscal general de l’Estat, al ministre de Justícia i al president del Govern que ens escoltin”, deia Casado als mitjans de comunicació des de l'epicentre de les protestes, que havien ocupat els sis carrils de l'avinguda madrilenya. Casado va lamentar que s'exculpés Otegui basant-se en una decisió "política". En un moment en que el PSOE governava a l'Estat, el líder del PP va compartir manifestació amb alguns moviments ultres que van aprofitar la protesta per increpar Jose Luís Rodríguez Zapatero amb banderes franquistes i falangistes.

Queda, doncs, una pregunta a l'aire: es pot acusar Pablo Casado de sedició, rebel·lió o terrorisme tal com es fa amb els membres del CDR per tallar pacíficament carreteres? Segons el seu propi partit -el portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Rafael Hernando, ha equiparat els Comitès amb la 'kale borroka'- seria normal que els cossos i forces de seguretat de l'Estat actuessin amb "contundència".

