L'unionisme s'acarnissa amb la jove dels CDR detinguda: ''pagarás tus delitos, aprendiz de terrorista''

11 d'abril de 2018, 16.49 h

En aquest abocador de fem de fòrum, cada dia hi ah desenes o centetenars de posts d'indpes deitjant la mort, la deportació o l'expulsió de "colons", "botiflers" o "col·laboradors amb l'enemic", incloent en aquestes "definicions" a simples persones NO nacionalistes. Abans de criticar gent anònima que vomita bajanades a les xarxes socials, feu autocrítica o criiqueu a polítics que cobren per insultar des del parlament dia sí dia també a TOTS els peninsulars (catalans o no) que ens import... Llegir més