L'efecte corrosiu de TMB: un alliberat d'UGT agredeix un afiliat de la CGT dins l'Ajuntament de Barcelona

La víctima ha de ser assistida i la Guardia Urbana ha d'intervertir per a posar ordre

Gerard Sesé @gerardsese | La gestió de TMB ara amb els comuns segueix arrossegant els mateixos problemes. Fins i tot, els ha eixamplat i ha acabat amb una agressió per part d'un alliberat d'UGT a un afiliat de la CGT Bus de Barcelona. Els fets van passar tot just després del ple de l'Ajuntament d'ahir i el cop de puny al cap es va produir dins el mateix edifici. La Guàrdia Urbana va haver d'intervenir.

El ple municipal de Barcelona d'ahir va ser mogut durant i després de celebrar-se. Un cop acabat el ple on es va imposar el 'No' al tramvia, segons la CGT, "l'impresentable alliberat d'UGT Miguel Arias va agredir covardament al company de CGT Juan Ramiro".

Des de CGT han volgut fer pública aquesta actuació i han explicat a directe!cat que ja han posat la denúncia pertinent als Mossos. A més, la víctima va haver de ser atesa per la contusió. A més, la CGT també critica l'actitud de l'alliberat d'UGT Miguel Arias d'actituds feixistes com la que ha provocat avui a l'interior de l'Ajuntament no poden quedar impunes.

Crítiques a l'Ajuntament

Com que l'agressió va produir-se dins l'edifici públic i, a més, l'agressor és un alliberat de TMB afiliat de la UGT, des de la CGT es va demanar alguna acció per part del consistori municipal dels comuns. "Estem molt indignats perquè ens han dit que no faran res" explicava a directe!cat un membre de CGT Bus.

Quin és el motiu?

Des de CG Bus han explicat que el sindicat porta tems lluitant, fins i tot per la via jurídica, per acabar amb els tractes de favor de TMB amb UGT. Una de les reivindicacions és la revisió dels alliberats (persones a sou de TMB que no treballen perquè ocupen les seves hores en tasques sindicals). És molt possible doncs, que Miguel Arias hagi de tornar a treballar fet que possiblement hauria causat l'agressió.

La bicoca de ser un alliberat a TMB

Segons el portal de transparència de TMB, amb dades del 2016 , el cost dels alliberats sindicals de l'empresa pública són els següents: al Metro hi ha un total de 59.502 hores que suposen 1.563.118 milions d'euros i al Bus hi ha 62.919 hores i 1.941.051 milions d'euros als treballadors d'autobusos.

