La UE es posiciona a favor d'Alemanya en la seva decisió sobre el cas Puigdemont

Última actualització Dimecres, 11 d'abril de 2018 17:00 h

Descarten incloure la rebel·lió en la llista de delictes per les euroordres tot i admetre pressions d'Espanya

Redacció| Nou revés europeu a l'Estat espanyol. La Comissió Europea ha defensat aquest dimecres que les autoritats d'Alemanya han actuat "d'acord amb les regles" en el cas de l'euroordre espanyola contra el president Carles Puigdemont. La comissària de Justícia, Vera Jourová, ha assegurat en una roda de premsa a Brussel·les que no hi ha hagut "cap aplicació incorrecta de l'euroordre a Alemanya".

A més, la comissària txeca ha dit que la Comissió Europea "no planeja ampliar la llista de crims coberts per l'euroordre" per incloure-hi la rebel·lió o la sedició. "Vam tenir algun debat amb els col·legues espanyols l'any passat, però no l'hem continuat", ha destacat Jourová, que ha insistit que els "problemes" amb les euroordres tenen a veure amb els "baixos estàndards de vida pels presoners" en alguns països i en cap cas en un conflicte "d'Alemanya contra Espanya".



"Els meus experts no m'han avisat de cap aplicació incorrecta de l'euroordre a Alemanya", ha reiterat Jourová, que el mes de desembre, poc després que el Suprem retirés la primera ordre d'extradició contra Puigdemont, ja va dir que la CE no es plantejava modificar el mecanisme.

El govern espanyol, a través del ministre Rafael Catalá, havia plantejat llavors la possibilitat d'obrir un debat sobre les euroordres per ampliar la llista de delictes que permeten l'extradició automàtica i incloure-hi la rebel·lió o possibles atacs contra l'Estat de Dret. En aquell moment, com ha recordat Jourová aquest dimecres, se'n va parlar, però en cap cas es va tirar endavant la proposta. "No tinc cap petició de cap dels estats membres", ha confirmat.

El govern espanyol i membres del PP a l'Eurocambra com Esteban González Pons han alertat en els darrers dies que el rebuig del delicte de rebel·lió contra Puigdemont posa en qüestió la "confiança mútua" entre estats membres i, fins i tot, l'espai Schengen.