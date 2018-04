El tuit de Tamara Carrasco que sense voler preveia la seva detenció

Última actualització Dimecres, 11 d'abril de 2018 18:30 h

"S'està construint un relat envers nosaltres per justificar la pitjor cara de la represió que encara ha d'arribar"

Gerard Sesé @gerardsese | Un dels últims tuits de Tamara Carrasco Garcia, detinguda ahir a Viladecans per la policia espanyola amb la coordinació de l'Audiència Nacional que l'acusa de terrorisme, fan posar la pell de gallina. Tamara, una persona estimada i molt coneguda al seu poble, per tot l'ampli ventall polític, va escriure el que seria una trista premonició del que li ha acabat passant.

S'està construint un relat envers nosaltres per justificar la pitjor cara de la represió que encara ha d'arribar. Es que no es va tenir tanta imaginació ni amb Star Wars.

Només ens queda una, continuar dempeus defensant la nostra dignitat i drets.

Res més podem fer. — TamaraVila (@TamaraVila83) 3 d’abril de 2018

El procés català per assolier la independència del Principat és pacífic i democràtic i és inapelable. Davant d'això, l'Estat s'ha d'inventar com sigui l'existència de violència per a dur a terme la seva repressió sense escrúpuls. La Tamara, ara detinguda i traslladada a Madrid, ho tenia clar.El dia 3 d'abril, tot just una setmana abans de la seva detenció va escriure un tuit que, malauradament, es convertiria en una tràgica i trista predicció: S'està construint un relat envers nosaltres per justificar la pitjor cara de la represió que encara ha d'arribar. Es que no es va tenir tanta imaginació ni amb Star Wars. Només ens queda una, continuar dempeus defensant la nostra dignitat i drets. Res més podem fer".Més de 300 persones es van concentrar dimarts al vespre davant l’ajuntament de Viladecans per rebutjar la detenció de la Tamara. Pancartes reclamant el seu alliberament i defensant l’activitat dels CDR, crits de ‘Llibertat presos polítics’ i una infinitat de cartells amb el lema ‘Viladecans vol democràcia’ van empetitir la plaça de la Vila en una concentració que va acabar amb el cant d’’Els Segadors’ i de ‘L’estaca’. La Guàrdia Civil ja ha traslladat l’arrestada a la seu de l’Audiència Nacional, a Madrid, ja que la detenció és ordre d’aquest tribunal, a petició de la Fiscalia.