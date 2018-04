ERC, CUP i JxCat registren una proposta de resolució de suport als CDR d'arreu del país

11 d'abril de 2018, 19.33 h

#1 La Comissió Europea ha defensat aquest dimecres que les autoritats d'Alemanya han actuat "d'acord amb les regles" en el cas de l'euroordre contra el president destituït Carles Puigdemont. La comissària de Justícia, Vera Jourová, ha assegurat en una roda de premsa a Brussel·les que no hi ha hagut "cap aplicació incorrecta de l'euroordre a Alemanya". A més, la comissària txeca ha dit que la Comissió Europea "no planeja ampliar la llista de crims coberts per l'euroordre" per incloure-...