ACN Madrid .- L'alcalde de Saragossa, Pedro Santiesteve (Saragossa en Comú), ha alertat l'Estat que en cinc anys hi haurà sentència del Tribunal d'Estrasburg que els farà "treure els colors" i dirà que "això no s'hauria d'haver fet mai". En un esmorzar informatiu a Madrid, ha baticinat que es farà el "rídicul" amb les euroordres. El batlle ha valorat així les actuacions judicials que s'estan emprenent contra polítics catalans pel procés i l'1-O, assegurant que tot plegat és "aberrant" des del punt de vista de l'actuació de l'executiu espanyol i ha defensat que ni la presó ni el dret penal "estan per resoldre conflictes polítics". "Això ens vindrà de tornada d'Europa", ha asseverat. Santiesteve ha mostrat la seva preocupació pel "dèficit constitucional" i ha assegurat que la situació està "tocant fons" a l'Estat.