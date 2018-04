Collboni afirma que Colau ha fet servir Barcelona com a ''camp de batalla de l'independentisme''

Última actualització Dijous, 12 d'abril de 2018 09:30 h

El líder del PSC a Barcelona creu que l'alcaldessa no té les idees clares ni un model de ciutat definit

Redacció | El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha acusat l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, de "no tenir les idees clares" i de "no tenir un model de ciutat definit". També ha assegurat que "no té lideratge ni coratge per defensar el seu espai polític".

En una entrevista al Crónica Global, Collboni ha exposat que "quan un no és independentista no només ho ha de dir, sinó actuar amb coherència".

"Colau s'ha dedicat en els últims mesos a ballar-li l'aigua als independentistes, fent les mateixes declaracions, utilitzant les mateixes expressions i assistint a les seves manifestacions" i ha afegit que "això al final t'arrossega a una dinàmica que li costarà l'alcaldia".

"No sé si ingènuament o no. No sé què és més greu, si la ingenuïtat o voler creure que després de trencar la coalició amb el PSC, els independentistes li donarien un cop de mà i li garantirien la governabilitat de la ciutat". De fet, recorda que tant Xavier Trias (PDeCAT) i Alfred Bosch (ERC) li havien promès i "és evident que no ha estat així".

"S'ha utilitzat Barcelona com un camp de batalla més de l'independentisme i Colau s'ha plegat a això".

