Portades: La Razón celebra la ''cimera hispana-alemanya'' de fiscals contra Puigdemont

Redacció | Diversitat en les portades de la premsa d'aquest dijous. Destaquen la reunió avui entre fiscals espanyols i alemanys al tribunal de la Haia i el cas dels eres a Andalusia. La Razón, E País i La Vanguardia recullen l'"ofensiva del govern central per contrarestar Puigdemont".

La Razón titula "Cumbre hispano-alemana de fiscales para fijar rebelión" i celebra que Espanya intenti reforçar les proves contra Puigdemont. Malgrat la insistència de la caverna, l'advocat de Meritxell Serret i Toni Comín, Gonzalo Boye, va restar importància a la trobada perquè, segons el lletrat, són habituals en procediments com aquests i serveixen per reforçar el caràcter polític de la reclamació.El País i La Vanguardia també destaquen la trobada entre fiscals espanyols i alemanys per tractar, segons afirmen, que Puigdemont "sigui extradir" per delictes més greus.Per la seva banda, l'ABC i El Mundo centren les seves portades en l'escàndol dels eres a Andalusia després de la declaració de José Antonio Griñan davant el jutge. "No coneixia exactament el que passava" destaca l'ABC de les paraules de l'expresident de la Junta d'Andalusia.Tanmateix, El Mundo destaca "el suport" dels sindicats majoritaris a l'independentisme, ja que, segons el rotatiu, participaran de la marxa del 15 d'aril per la llibertat dels presos polítics. "A Espanya no hi ha normalitat judicial", sentencien UGT i CCOO, tal com recull El Mundo.D'altra banda, El Periódico destaca la repressió de l'Estat contra els Comitès de Defensa de la República i assegura que "Els juristes veuen exagerat vincular CDR i terrorisme".