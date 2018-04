Arrimadas es reafirma: ''Hi ha violència a Catalunya''

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

Iné , Iné Arrimáa : no ho veus que això de la política et va massa gran?





Veiam, no vull pas criticar la carrera de dret i la d'administració d'empreses com base de preparació per a entendre la societat humana i els seus problemes. Hi ha ALTRES advocats/advocades ben trempats que entenen força bé la realitat de l'entorn .





Però tu, filleta, en punt obres aquesta boqueta més de pinya que de pinyó, se't nota amb escandalosa evidència que et vares formar als MARIANISTES de Jerez... Llegir més