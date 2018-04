Aquesta és la resposta de David Fernàndez a Antonio Banderas

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

12 d'abril de 2018, 10.55 h





El Tonyo Banderas em suggereix algunes coses.





Pablo Ruiz Picasso va ser un home d'ESQUERRES, políticament compromès, com demostra, per exemple, el quadre que va puntar el 1938, "Gernika", o la seva cèlebre frase de que la pintura és una arma contra els enemics.





Antonio Banderas, que té el mateix cognom que el dictador Santos Banderas de l'obra de Valle Inclan "Tirano Banderas", és un actor mediocre que ha basat la seva carrera cinematogràfica no pas en la seva intel.ligència ni en... Llegir més