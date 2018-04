[Vídeo] La repressió contra Catalunya arriba a l'Argentina: concentracions en solidaritat amb el poble català

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

12 d'abril de 2018, 11.26 h





Gràcies, amics argentins.





Vosaltres us vàreu poder alliberar de l'EXPLOTACIÓ descarada dels espanyols en una època en que la lluita armada dels pobles contra els estats, era encara possible, i amb herois com José de San Martín vareu triomfar sobre la tirania colonialista.





Els catalans us desitgem el millor dels futur, gaudint del progrés i de la felicitat del vostre poble, dins el respecte i la germanor universal que molts prediquem i pels qual combatim.





