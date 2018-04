Albiol carrega ara contra UGT i CCOO per sumar-se a la mobilització del 15 d'abril

Última actualització Dijous, 12 d'abril de 2018 12:30 h

Assegura que Jordi Sànchez no serà investit president

Redacció | El líder del PP català, Xavier García Albiol, ha carregat ara contra els sindicats majoritaris després que anunciessin que se sumaven a la concentració d'aquest diumenge 15 d'abril per demanar l'alliberament dels presos polítics.

"Em sembla lamentable que CCOO i UGT a Catalunya donin suport a una manifestació d'aquell que han volgut trencar Espanya", ha afirmat Albiol en una entrevista a RN4, que creu que la direcció d'aquests sindicats s’han convertit amb els "tontos" útils de l’independentisme.

Tanmateix, ha criticat que el sindicalisme representa cada dia menys els interessos dels treballadors i els ha acusat d'estar instal·lats en el joc polític.

D'altra banda, s'ha mostrat convençut que Jordi Sànchez no serà investit president demà. "Ho saben fins i tot els partits independentistes", ha reblat Albiol, que creu que abans del 22 de Maig hi haurà govern, lamentant que no "governarà per a tots els catalans".

Pel que fa a la repressió de l'Estat contra alguns membres dels CDR, Albiol ha mostrat suport i ha assegurat que el PPC estarà al costat d'aquells "perjudicats per les accions d'aquests grups que només intenten fastiguejar la resta de ciutadans".



"Per tallar una carretera a ningú el denunciaran de terrorisme. Ara si això va acompanyat d’una organització prèvia i una voluntat de voler aturar l’economia catalana, com a mínim permet una certa reflexió", ha sentenciat.

Tanmateix, ha aprofitat per carregar contra Cs i els ha acusat de canviar de posicionament en un mateix tema cada dos per tres.



