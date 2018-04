La policia espanyola identifica sis membres dels CDR quan arribaven a l'Audiència Nacional per donar suport a Tamara

Per la seva banda, el diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, creu que és un "insult a la intel·ligència i a la democràcia" vincular les accions dels Comitès de Defensa de la República amb el terrorisme. "Ens estem jugant els drets civils i democràtics que tant va costar aconseguir", ha alertat. Per això, ha demanat "respondre davant d'aquest atac a la democràcia" però fer-ho "a la catalana: cívicament, pacíficament i democràticament".

El diputat del PDeCAT al Congrés, Joan-Feliu Guillaumes, ha considerat que la repressió contra aquests grups és una "vocació d'aterrir la població perquè no defensi els seus drets". El diputat ha qualificat de "despropòsit absolut" l'acusació de terrorisme i ha explicat que des de l'inici de la democràcia s'han produït protestes similars, per exemple en l'àmbit estudiantil o sindical.

@FeliuGuillaumes davant de l'Audiència Nacional per la detenció de Tamara Carrasco: "És un despropòsit democràtic titllar de terrorisme accions que en democràcia són constants en diferents reivindicacions. Volem defensar els drets civils de tots els ciutadans" pic.twitter.com/XJWyMLXlOx

La policia eapanyola acaba l'escorcoll de les solidàries d' #EstemAmbTuTamara , els hi reté les pancartes i ara els està "escortant" fins l'Audiència Nacional. @CDRCatOficial #JoSócCDR #JoTambéSócCDR #LlibertatTamara

