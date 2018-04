Així preparen l'ANC i Òmnium la manifestació de diumenge

Última actualització Dijous, 12 d'abril de 2018 13:30 h

Organitzen 700 autobusos per desplaçar-se a Barcelona

Redacció | Les territorials d'Òmnium Cultural i l'ANC han organitzat autobusos per desplaçar-se cap a Barcelona per a la manifestació que convoca per aquest diumenge l'Espai Democràcia i Convivència. I les entitats afirmen que ja hi ha 700 busos confirmats, una xifra que no donen encara per tancada.

Els líders de l'ANC, Elisenda Paluzie, i Òmnium, Marcel Mauri, presentant la campanya 'Europe, make a move' de l'ACDC © ANC

En poques hores, de fet, se n'hi han afegit 173 -aquest dimecres les entitats van situar el nombre d'autocars en 527. La manifestació de diumenge arrencarà a plaça Espanya i avançarà per l'avinguda Paral·lel de Barcelona, coincidint amb els sis mesos de l'empresonament del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez. S'ha convocat sota el lema 'Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!'.



El grup impulsor de l'Espai Democràcia i Convivència el formen les següents entitats i organitzacions: Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), Assemblea Nacional Catalana (ANC), Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), CCOO de Catalunya, Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC), Lafede.cat-Organitzacions per a la justícia global, Òmnium Cultural, Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Unió de Pagesos i UGT de Catalunya.

