L'estratègia desesperada de VOX per donar veu a la causa contra l'independentisme

Lau Torné Cornellà Cornellà

12 d'abril de 2018, 17.44 h

#1 NO TINDRÀS PAS TU ALGUN MÀSTER TAMBÉ ?



Però que no et pugin els fums, en tot cas hauria de Cuenta-cuentos".

En fi, però veient les teves últimes intervencions, em sembla que no arribes ni a això ...