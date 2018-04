L'obsessió de Llarena contra el procés el fa passar per damunt de l'ONU

Última actualització Dijous, 12 d'abril de 2018 14:50 h

No permet a Jordi Sànchez assistir al ple d'investidura ni físicament ni per via telemàtica

Redacció| El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha denegat a Jordi Sànchez poder sortir en llibertat per anar al ple d'investidura de divendres. Tampoc accedeix a donar-li un permís penitenciari ni li permet intervenir per via telemàtica, tal i com havia sol·licitat la seva defensa. Així, Llarena ignora totalment al Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que va instar l'Estat a prendre mesures cautelars per garantir els drets polítics del diputat.



És el segon cop de porta a Jordi Sànchez del Suprem, que torna a impedir al candidat ser al ple (ja ho va fer el passat 12 de març). Llarena considera que es manté el risc de reiteració delictiva -el mateix argument que ja va esgrimir al març- i alerta de les "greus conseqüències" que tindria si és president. Creu també que la seva candidatura té elements que apunten "de manera marcada i racional" que, en cas de ser president, podria "trencar l'ordre constitucional". Entén que s'han garantit els seus drets polítics i que només té una limitació "parcial" ja que pot delegar el vot i s'ha pogut presentar a les eleccions. Sobre la resolució de l'ONU, a més, diu que no es dona "cap indicació concreta" i que, a més, "no és vinculant" per al tribunal. També apunta que la limitació dels drets polítics individuals és "adequada" si està fonamentada en d'altres finalitats "constitucionalment legítimes".



El dimarts, i després de la convocatòria formal del ple amb Sànchez com a candidat, el seu lletrat va presentar davant del jutge Llarena un escrit on li demana que adopti les mesures que facin possible que pugui exercir els seus drets polítics i assistir al debat d'investidura, convocat per aquest divendres. En l'escrit, li fa tres peticions. En primer lloc, li sol·licita que decreti la seva posada en llibertat provisional per anar al ple o, si no accedeix, li concedeixi un permís penitenciari per anar físicament al ple.

A més, i a diferència de la petició que ja va fer al març, incorpora una altra opció. Demana al jutge que permeti a Sànchez intervenir al ple a través de videoconferència desplaçant-se al lloc on el jutge estimi oportú. El lletrat distingeix entre la petició que fa sobre Sànchez i la que en el seu moment es va fer per poder investir Puigdemont a distància.

En l'escrit, l'advocat reconeix que aquest possibilitat ha estat exclosa pel Tribunal Constitucional en el cas de persones que "no es trobaven a disposició de de la justícia espanyola" (en referència a Puigdemont), però afegeix que, en el cas de Sànchez, "res impedeix acceptar aquesta opció" ja que no pot assistir al ple físicament pel fet d'estar a la presó però no per estar fora d'Espanya. En l'escrit, apunta també que aquesta opció de la videoconferència hauria d'estar posteriorment acceptada per la presidència del Parlament.

Recorda la resolució de l'ONU

En l'escrit adreçat al jutge, el lletrat de Jordi Sànchez recordava a Llarena que encara té sobre la taula (i sense respondre) un escrit presentat el 26 de març, després de la resolució de l'ONU. Aleshores, la defensa de Sànchez ja demanava a Llarena que "restablís plenament" els drets polítics del diputat, incloent el seu dret a accedir a la presidència de la Generalitat de Catalunya.

En una entrevista a la 'Cadena Ser', el president del Parlament, Roger Torrent, ha expressat la seva intenció d'apel·lar a organismes internacionals si finalment el jutge del Tribunal Suprem no permetia al candidat assistir al ple d'investidura. Torrent va enviar el dilluns una carta al jutge Llarena on li demanava que pogués assistir al ple, li deia que tenia "intactes" els seus drets polítics i li recordava la resolució de l'ONU.