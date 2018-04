La justícia espanyola no pot sostenir l'intent de criminalització dels CDR

Última actualització Dijous, 12 d'abril de 2018 14:55 h

El jutge de l'Audiència Nacional deixa en llibertat la jove detinguda a Viladecans

Redacció | El jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea ha deixat en llibertat provisional amb mesures cautelars la membre dels Comitè de Defensa de la República detinguda dimarts a Viladecans.

El jutge rebaixa l'acusació sobre ella a un delicte de desordres públics i descarta així les acusacions de terrorisme i rebel·lió que feia la Fiscalia.

El magistrat ha imposat diverses mesures cautelars a Tamara C. G., com ara compareixences setmanals a un jutjat de guàrdia i li prohibeix sortir del seu municipi de residència, a no ser que treballi fora de la seva localitat. Només ho podrà fer amb autorització judicial. Tanmateix, el jutge li prohibeix sortir de territori espanyol i l'obliga a facilitar un domicili i un telèfon on pugui estar localitzable.

A més, el jutge dictarà una ordre de detenció del jove d'Esplugues de Llobregat que la Guàrdia Civil no va trobar al seu domicili dimarts i continua sense estar localitzat..