[Vídeo] Rajoy, humiliat en ser preguntat per les víctimes del franquisme a Argentina

Dijous, 12 d'abril de 2018

El president del Gobierno es fa el sord i el mut

Redacció| El president del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sortit malparat del seu viatge a Argentina. En una visita -ahir- al parc de la Memòria de Buenos Aires, dedicat a les víctimes de les dictadures que van atemorir el país de 1969 a 1974, va rebre de mans de la premsa. I és que, tot i que l'homenatge és una parada habitual dels mandataris que visiten el país; Rajoy té el trist honor de presidir l'únic país europeu que no ha jutjat els crims de la seva dictadura.

La 'Revista Cítrica' -que escrivia després un article sota el títol "la visita de Rajoy es una provocació i una ofensa"- va preguntar al president espanyol si pensava "fer res amb els crims del franquisme, ara que és aquí". Rajoy es va fer el sord -tot i que va aixecar el cap i va tornar-lo a baixar en veure el tarannà de la pregunta-, fins i tot quan el periodista va tornar a dirigir-se a ell (tot i ser increpat per algú que li retreia, "i els crims del comunisme, què?) per qüestionar-li si "hi haurà un museu com aquest a Espanya pels assassins del franquisme". Va continuar a l'interrogant un humiliant silenci de Rajoy i els advertiments cap al periodista d'un membre de l'equip de protocol.