L'escàndol del màster fals de Cifuentes esquitxa 200 inspectors i comissaris de la Policia Nacional espanyola

Llicenciatures exprés per 3.000 euros a alts comandaments de la Policia

Gerard Sesé @gerardsese | L'escàndol del fals màster de la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha permès a la premsa estirar el fil i destapar una presumpta trama a la mateixa universitat Rey Juan Carlos, que atorgava llicenciatures exprés per 3.000 euros a membres de la Policía Nacional espanyola que els permetria accedir a alts comandaments del cos.

Uns 200 inspectors i comissaris de la Policia Nacional es van beneficiar d"'un grau a mida" a la Universitat Rei Joan Carles perquè poguessin ascendir en els alts càrrecs de l'Administració. Un títol que es cursava on-line durant només un any sobre Criminologia pel qual "van pagar 3.000 euros" segons explica ElPlural.es citant fonts d'Alternativa Sindical de Policia (ASP).

El sindicat ja ha interposat una denúncia davant la Fiscalia de Fuenlabrada perquè s'investigui "la presumpta trama de graus universitaris per comissaris que porta a terme la Universitat Rey Juan Carlos". El sindicat demana que "s'investigui cas per cas tots aquells membres de les escales executiva i superior de la Policia Nacional que s'hagin llicenciat per aquest sistema on-line.

