L'adoctrinament independentista arriba als nens alemanys a través d'una cançó infantil

Aquí us oferim la versió traduïda lliurement per directe!cat i més avall la versió original.

Ho ha avançat avui el programa de Toni Clapés al Versió Rac1 : una oient els ha fet arribar una cançó molt coneguda del país germànic que constantment, a la tornada, sembla que digui "Viva Puigdemont". Però en realitat canta "Bi Ba Butzemann". Butzemann és com s'anomena al sud d'Alemanya i a Suïssa a una mena de follets o nans que visiten els nens. Semblant al que a aquí coneixem com el "coco" o l'home del sac.

