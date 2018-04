La intenció de la CUP és clara: investir Puigdemont

Última actualització Dijous, 12 d'abril de 2018 18:00 h

Els anticapitalistes es mostren partidaris de celebrar igualment el ple d’aquest divendres tot i no voler avalar Sánchez per no claudicar davant el Suprem

Redacció | La CUP torna a demanar investir el líder de JxCat, Carles Puigdemont.

Pla mig de la diputada de la CUP Maria Sirvent en roda de premsa al Parlament el 6 de març

Després de la negativa del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, a permetre que el candidat a la investidura, Jordi Sánchez, acudeixi al ple convocat per a divendres, els anticapitalistes han comparegut davant la premsa per reclamar que es faci president “al diputat que més suports del Parlament, Carles Puigdemont”.Segons la diputada cupaire Maria Sirvent, és així com el Parlament pot “fer valer la seva sobirania” i no acabar claudicant als desitjos de l’Estat, del Suprem o del govern espanyol.En aquesta mateixa línia, s’han mostrat partidaris de no suspendre el ple previst per a divendres i celebrar la investidura de Sánchez malgrat que Llarena hagi impedit al candidat acudir. Per a la CUP, la sessió s’ha de poder fer “per sobirania”, tot i que els anticapitalistes segueixen mantenint que no avalarien una investidura de Jordi Sánchez.