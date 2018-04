L'Estat tanca la venda de material de guerra a l'Aràbia Saudita gràcies a la bona mà del rei

Última actualització Dijous, 12 d'abril de 2018 19:30 h

Compra també 30.000 porres extensibles per a la Guàrdia Civil

Redacció| Que la Casa Reial espanyola ha facilitat la venda d'armament des de l'Estat és conegut i ha estat contínuament criticat. Amb tot, a Felip VI semblava no importar-li aquest dijous quan ha rebut el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohamed Bin Salman, després de tancar la venda de cinc corbetes Avante 2200 per més de 2.000 milions d'euros. Les fotografies d'ambdós mandataris han estat especialment criticades a la xarxa pel bon ambient i la felicitat que es respirava al palau de la Zarzuela.



Encuentro del Rey con el Príncipe Heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al-Saud https://t.co/6QJlWdx3QF pic.twitter.com/trZosNAduU — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 12 d'abril de 2018 Espanya estaria, doncs, incomplint l'article 6 del Tractat de Comerç d'Armes, que prohibeix a un Estat autoritzar una "transferència d'armes convencionals [...] si en el moment de l'autorització té coneixement que les armes o els elements podrien utilitzar-se per cometre genocidi, crims de lesa humanitat, infraccions greus dels Convenis de Ginebra de 1949, atacs dirigits contra béns de caràcter civil o persones civils protegides com a tals, o altres crims de guerra tipificats en els acords internacionals en els quals en sigui part". Amb tot, només del 2015 al juny del 2017, ha exportat armes a l'Aràbia Saudita per valor de 728,5 milions d'euros. L'Aràbia Saudita dirigeix la coalició internacional que va desencadenar la guerra del Iemen el 2015. Tres anys després, el conflicte no mostra cap signe real de remetre i s'estan cometent esgarrifosos crims de guerra i abusos contra els drets humans dels quals l'Estat espanyol podria ser-ne còmplice. Segons Amnistia Internacional, hi ha hagut més de 15.000 víctimes mortals i persones ferides (a més d'altres desplaçades forçosament), i una crisi humanitària que creix vertiginosament.



En un moment en que l'unionisme ha dut a terme una campanya acarnissada des de tots els fronts per criminalitzar els CDR acusant-los d'una falsa violència, alguns usuaris de les xarxes socials no s'han pogut estar de retreure a Felip VI la seva hipocresia; a més de criticar-lo per rebre amb un somriure el príncep hereu de l'Aràbia Saudita i no el president del Parlament Català, Roger Torrent.



L'Estat compra també 30.000 porres extensibles per a la Guàrdia Civil



Però, a banda de vendre, l'Estat espanyol també ha comprat recentment armament. Concretament, 30.000 noves porres extensibles que la Guàrdia Civil rebrà fins al 2020 i que han costat 2,9 milions d'euros. Segons s'ha publicat en documents al respecte al Butlletí Oficial de l'Estat, 10.000 porres arribaran aquest mateix 2018.