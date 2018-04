La persecució de la protesta pacífica traspassa fronteres cap als consolats espanyols

Última actualització Divendres, 13 d'abril de 2018 05:00 h

Un escocès que va protestar per la violència policial de l'1-O a Edimburg ha d'anar a judici

Redacció| "Aquest home es manifestava pacíficament, protestant per tot el que estava passant a Espanya". Són paraules de la defensa de Sean Clerkin, un ciutadà escocès de 57 anys que ha resultat ser la darrera víctima de les estratègies dels poders espanyols per perseguir la protesta pacífica contra les seves pràctiques repressives i autoritàries.

Clerkin s'ha hagut d'enfrontar avui a una vista judicial per haver entrat -pocs dies després del referèndum de l'1-O- al consolat d'Espanya a Edimburg al crit de "free Catalonia (Catalunya lliure)". Estupefacte per les imatges de brutalitat policial que li havien arribat de la jornada del referèndum i l'actitud posterior del Gobierno, va demanar veure el Cònsul General, Ricardo Martínez Vázquez. "Portint-me el cònsol espanyol", va exclamar.



Només per això, el cas ha estat traslladat a la Justícia escocesa -presumiblement per una denúncia del consolat- i avui s'ha celebrat la vista on s'han tractat les acusacions contra aquest ciutadà escocès acusat de traspassar els límits per manifestar-se. Però, si no hi ha violència, per què hi ha d'haver límits a uns protesta política pacífica? En aquest sentit, Clerkin ha negat rotundament l'acusació i el seu advocat ha volgut curar-se en salut (en vista del que està passant a Catalunya, amb els CDR) dient que "no va ser cap acció terrorista". El judici s'ha ajornat finalment fins al 24 de maig.