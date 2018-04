Portades: La premsa se centra en la querella contra Llarena

I El Periódico es fixa amb la decisió del jutge de no acusar els CDR de terrorisme: "El jutge rebutja acusar els CDR de terrorisme".

Per altra banda, El País: "Acuerdo para intentar de nuevo el delito de rebelión". I La Razón: "Puigdemont quiere forzar su investidura o elecciones". ABC: "El nacionalismo intenta borrar el español".

Diferents diaris se centren el la investidura fallida i en la querella presentada al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, per part del Parlament de Catalunya. El Punt Avui: "Llarena, querellat". Ara: "Querella del Parlament contra Llarena". I La Vanguardia: "Fracassa el quart intent d'investir un president".

