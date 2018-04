El 155 frena la lluita contra les agressions homòfobes

Segons l'Observatori contra l'Homofòbia, les agressions van suposar un 47,7% de les incidències recollides per l'entitat. De totes les agressions, Eugeni Rodríguez, ha recalcat que només en dos casos s'ha pogut identificar el suposat agressor, i en culpa, parcialment, la situació política de Catalunya i l'aplicació del 155.

Rodríguez ha explicat que s'havia engegat un grup de treball amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per poder treballar en aquesta línia i aconseguir que la policia acatalana reculli totes les denúncies independentment de si la percepció de l'agent és que es tracta d'una denúncia penal o administrativa.

Aquestes reunions, ha assegurat Rodríguez, s'han paralitzat des de l'1-O i per això, creu que ha de ser una prioritat quan es recuperi la normalitat institucional. Per Rodríguez és imprescindible que es creï un organisme independent, que rendeixi comptes al Parlament de Catalunya, i que serveixi per garantir el compliment de la llei.

Més insults homòfobs per la tensió política

L'informe també ha recollit que el 2017 ha estat l'any en què l'administració ha posat més sancions des que la Llei 11/2014 està en vigor. En total, se n'han interposat 5, entre les quals destaquen l'autobús d'HazteOir i la sanció al professor de Lleida.

Des de l'OCH ''feliciten'' la Generalitat per aquestes sancions, que s'han incrementat un 500%, però lamenten que només siguin 5 entre centenars d'expedients després de 3 anys de vigència del text.

Rodríguez ha recalcat que cal aprovar el reglament referent al règim d'infraccions i sancions, un tràmit pendent per al pròxim govern.

Rodriguez també ha denunciat que la situació política catalana també ha produït un augment dels delictes d'odi amb discursos amb connotacions ''despectives i banalitzants'' amb el col·lectiu LGTBI, tant per persones LGTBI com per a persones que no ho són.El president de l'entitat ha explicat que han proliferat els insults ''clàssics'' i els que més n’han patit en aquest context polític són Forcadell, Junqueras, Iceta i Puigdemont.En aquesta línia, ha qualificat ''d'impropi' en qualsevol discurs polític, utilitzar aquest tipus d'insult ''com a arma contra una altra ideologia''. Per això ha demanat als grups parlamentaris i a la societat en general canviar aquestes conductes ''perquè amb odi no arreglarem res''.