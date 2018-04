Casado cola un curs de 4 dies a Madrid per un postgrau a Harvard

Però aquest, no és l'únic "postgrau" d'universitat estrangera que figura al seu CV. El de Georgetown, va tenir una durada "semblant" al "DGP" de la Kennedy School of Government, però Casado tampoc recorda exactament quants dies de classe va tenir en aquest curs.

El mitjà ha parlat amb Casado, però assegura que "no recorda" si va pagar aquests 2.000 euros de matrícula o va obtenir alguna beca per ser diputat autonòmic.

El programa "Driving Government Performance" hauria durat només quatre dies, entre el 16 i el 19 de juny, i per obtenir-lo tan sols s'havia de pagar la matrícula i assistir a totes les classes. La inscripció costava 2.000 euros i s'impartia en anglès amb traducció simultània.

Casado però no hauria jugat net del tot. Hauria sumat al seu CV un suposat postgrau a Harvard que en realitat hauria estat un curs de quatre dies a Madrid. Però al seu currículum ho maquilla d'una altra manera: "DGP de la Kennedy School of Government de la Universitat de Harvard".

