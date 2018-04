Els diputats de JxCAT es reuniran a Berlín amb Puigdemont el pròxim dimecres

La reunió pretén ser l’espai d’anàlisi i avaluació dels possibles escenaris vinents i els passos a seguir després que s’hagi ajornat el quart intent d’investidura, aquest cop amb Jordi Sánchez. Els diputats pretenien anar a Berlín el proper dilluns, però problemes logístics i de transport han fet que la trobada s’hagi traslladat al dimecres.En aquest conclave de JxCat està previst també que es tracin les línies mestres a seguir en la negociació amb ERC i la CUP per tal d’intentar pactar una nova investidura.Tot i que es preveuen contactes previs entre els tres partits independentistes, a JxCat no compten en prendre cap acord ni tancar cap pacte sense haver-se reunit primer amb Puigdemont a Berlín.

