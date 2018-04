Catalá titlla d'error la querella del Parlament per ''acovardir'' Llarena

Última actualització Divendres, 13 d'abril de 2018 12:00 h

El ministre assenyala que la fiscalia alemanya pot aportar "més informació" per acreditar la violència

Redacció | El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha criticat el president del Parlament, Roger Torrent, que va anunciar que presentaria una querella per prevaricació contra el jutge del Suprem Pablo Llarena.

Una mesura que aquest divendres ha de discutir la Mesa. "Em sembla que s'estan equivocant intentant acovardir o amenaçar un jutge en base a 'escratxes' i pintades o presentant-li una querella per fer la seva feina", ha valorat en una entrevista a Onda Cero.



A més, sobre la decisió del tribunal alemany de deixar en llibertat sobre fiança el president destituït Carles Puigdemont i descartar la rebel·lió, s'ha mostrat convençut que la decisió no és definitiva.



Segons ha manifestat, hi ha l'opció que la fiscalia alemanya presenti "més informació" per tal d'acreditar que a Catalunya va existir violència. "Pot aportar més informació que permeti acreditar el que ja ha provat el jutge Llarena i ara també ho poden prendre en consideració els jutges alemanys", ha dit.



De fet, fiscals alemanys i espanyols es van reunir dijous a La Haia justament per establir estratègies conjuntes en l'entrega de Puigdemont, amb l'objectiu d'aportar més informació i aconseguir que es lliure a les autoritats espanyoles per rebel·lió.

