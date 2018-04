TV3 guanya la primera batalla contra Hisenda

L'inici de tot rau en el criteri de l'Agència Tributària sobre la deducció de l'IVA de les corporacions públiques audiovisuals autonòmiques. Hisenda considera que la CCMA té una activitat econòmica, de la qual una part es finança amb ingressos propis, i una de no econòmica que és a partir d'ingressos públics. Així, nega que es pugui deduir les quotes d'IVA vinculades a la seva activitat que no té un caràcter "econòmic".

Des de la CCMA han exposat que el TEAC s'ha pronunciat sobre el primer recurs presentat per la Corporació contra la reclamació d'Hisenda del pagamaent d'un deute, a data 31 de desembre del 2015, de 59,7 milions d'euros.

