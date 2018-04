Així vol protegir el PP al jutge Llarena contra la querella del Parlament

Última actualització Divendres, 13 d'abril de 2018 16:00 h

Estan estudiant un contraatac

Redacció| El PP vol frenar, costi el que costi, la querella per prevaricació del Parlament de Catalunya contra el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Així ho ha acordat la Mesa, amb els vots a favor de JxCAT i ERC i en contra de Cs i PSC (el PP ni tan sols té vot) després que Llarena decidís, aquest dijous, que no concedia a Sànchez el permís que havia demanat per assistir al seu ple d'investidura, previst inicialment aquest divendres.

Ara, el diputat del PPC Alejandro Fernández ha explicat que el seu grup estudiarà si la presentació de la querella suposaria incórrer en un delicte de malversació. Volen estudiar-ho d'entrada i esperar, en tot cas, a la presentació formal de la denúncia.



Després de la reunió de la Mesa d'aquest divendres, en roda de premsa a la cambra, Fernández entén que es podria produir "un cas de llibre" si es destinen recursos públics a un "interès particular". "És la percepció que tenim però hem de ser rigorosos", ha afegit el diputat dels populars. És en aquest context que ha acusat el president del Parlament, Roger Torrent, "insisteix en copiar el pitjor de l'etapa" de la seva predecessora, Carme Forcadell.

Fernández ha explicat que els lletrats han apuntat que no són experts en dret penal, que aquesta via judicial hauria de ser "necessàriament el darrer pas" i que el "bé a protegir" en presentar aquesta querella no és el Parlament sinó "uns diputats i eventualment un grup polític", ha afegit. "Si consideren que afecta els drets del seu grup tenen dret a iniciar accions com a grup polític", ha explicitat el diputat dels populars a JxCat i ERC.