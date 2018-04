El deix franquista de PP, Cs i PSC al descobert

13 d'abril de 2018, 17.17 h



Y mo se vale decir que más brazo tonto soy yo, porque yo, aunque a tonto nadie me gana, yo no estoy en el parlamento.



¡ Imaginaos si me hubiera de tragar SENTADO esas largas sesiones, con esas mis ALMORRANAS , como sufriria !





Solo de pensarlo ya me esta saliendo un sarpullido en las nalgas