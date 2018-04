El TC, l'última oportunitat per dissimular els tics autoritaris de l'Estat en el cas Valtonyc

Tota la solidaritat amb #Valtonyc avui que es coneix que entrarà a la presó d'aquí a 30 dies si el TC no anuncia la suspensió de la pena.



La llibertat d'expressió no pot ser mai un delicte! Uneix-te per defensar els teus drets. No ho dubtis, #DemàPotsSerTu pic.twitter.com/RIiY9XHwmZ