Els escàndols curriculars també esquitxen a Podemos

Última actualització Divendres, 13 d'abril de 2018 15:00 h

El secretari d'Organització de Galícia tenia posat que era enginyer sense ser-ho

13 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El diputat d'En Marea i secretari d'Organització de Podemos Galícia, Juan Merlo, tenia posat en el seu currículum que era enginyer naval. Però també s'ha vist esquitxat per l'escàndol curricular que afecta aquests dies a la cúpula del PP i també al PSOE.

Merlo n'ha assumit l'"error" i ha assegurat que no es va fer amb la intenció d'enganyar. Ha dit però que no li va donar "importància" quan es va simplificar el que eren anar estudis i formació pràctica en la matèria i amb la denominació d'enginyer.

En aquest sentit, després de conèixer-se la informació publicada pel diari 'ABC', ha reconegut la "vergonya" que suposa per a ell aquesta situació. Malgrat tot però ha considerat que no és motiu suficient per dimitir.

És més, ha opinat que actualment no hi hagués aquesta polèmica sobre les titulacions de diferents titulacions de polítics s'entendria més les seves explicacions.





[Vídeo] La carrera pública de Colau va començar amb una clamorosa mentida



Va participar al programa 'Singulars' com a "jurista i advocada" El dirigent ha exposat en diverses ocasions que no va acabar els estudis per problemes de compatibilitat entre feina i la formació per la situació familiar i ha assegurat que "no va signar" cap treball com a enginyer. El que sí que ha reconegut és que, com a "gerent", ha estat al capdavant d'una empresa d'enginyeria.

Notícies relacionades