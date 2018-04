Els comuns avalen la querella contra Llarena

La portaveu parlamenària de CatECP, Elisenda Alamany, ha assegurat aquest divendres que els comuns veuen "amb bons ulls" la querella que ha acordat la Mesa contra el jutge del Suprem Pablo Llarena pel veto a la investidura de Jordi Sànchez (JxCat). Alamany ha insistit que la posició del seu grup, sense vot a la Mesa, ha passat per reclamar un assessorament legal previ per saber si la denúncia tenia "recorregut". Ara bé, ha afegit que la posició és "donar-hi suport" des del punt de vista polític: "Ens agradaria saber si hi ha hagut abús judicial" en les darreres decisions, ha afegit Alamany en roda de premsa al Parlament. L'aval a la querella no exclou però que els comuns continuïn insistint per tal que es formi govern en una situació "d'excepcionalitat democràtica".

"Si la paga el Parlament podria ser una malversació", ha afirmat. Tanmateix, fonts de la Moncloa neguen que, per ara, s'hagi donat cap instrucció a la Fiscalia perquè actuï contra el Parlament. En roda de premsa conjunta amb el primer ministre danès, Rajoy ha fet una defensa de les euroordres i del "avenç important" que va suposar aquesta "demostració de confiança". Ha remarcat també que la decisió d'alemanya no és definitiva i encara es podria extradir Puigdemont per rebel·lió. "Temps al temps", ha assegurat.