La trista argumentació del PSC per no assistir a la manifestació de diumenge però si a les de SCC

Ferran Pedret també justifica que els socialistes no aplaudissin els familiars dels presos polítics

Gerard Sesé @gerardsese | Ahir al matí, el diputat socialista, portaveu adjunt del partit i advocat, Ferran Pedret, va visitar La Xarxa per a comentar l'actualitat en una entrevista. Sobre les preguntes més compromeses, Pedret va mostrar que l'ala més dura del nacionalisme espanyol s'ha apoderat de tot el partit. De fet, avui el PSC no ha anat a l'ofrena floral a les víctimes del franquisme que s'ha fet al Parlament.

El PSC està totalment alineat amb el bloc del 155 al costat del PP i de Cs. Una vegada i una altra així ho demostra. També ahir a La Xarxa on va fer un seguit d'afirmacions que podrien signar els populars i els taronges.

Sobre la investidura, Pedret va explicar que "seria raonable tenir un president que no es vegi condicionat per la necessitat de defensar-se jurídicament". També, amb un subterfugi barat, intentava rebaixar les aspiracions dels independentistes: "tenim un problema amb les apel·lacions al diàleg quan es fan sense ser sinceres. Sense renúncies, no hi haurà diàleg". Però el pitjor encara havia d'arribar.

Per què no hi seran diumenge i sí amb els SCC?

Pedret ha explicat perquè no aniran a la multitudinària manifestació d'aquest diumenge: "no anirem a la manifestació perquè no compartim el relat de l'adhesió. Per contra, les manifestacions de SCC demanaven diàleg i seny". A més, va intentar justificar una cosa ben difícil, perquè els socialistes no van aplaudir els familiars dels presos: "estem convençuts que si haguéssim aplaudit pels presos al Parlament ens haurien tractat de cínics i se'ns hagués criticat".

