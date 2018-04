El jutge Llarena té arrels republicanes a Lleida

Ramon Manuel Ribelles assegura que després del seu descobriment, a Torregrossa no hi ha constància que el jutge Llarena hagi visitat la tomba del seu besavi tot i que al nínxol alguna vegada s'hi han vist flors. Aquest investigador és professor de Música a l'Escola Pompeu Fabra de Mollerussa però també especialista en història del seu poble, Torregrossa. Quan el cognom Llarena va començar a ressonar dia rere dia als mitjans de comunicació, Ribelles va decidir investigar si tenia algun vincle amb el Llarena que hi ha enterrat al cementiri del poble. Així va ser com va descobrir que la tomba de Toribio Llarena és la del besavi del jutge, que va arribar a Torregrossa procedent de Burgos.

Segons Ribelles, si bé del besavi es desconeix la seva ideologia, treballava com a secretari municipal per l'alcalde Jaume Aldomà (ERC), que era republicà català i ''íntim amic del president Francesc Macià''. De fet, segons Ribelles, Aldomà va aconseguir ser diputat provincial a la Diputació de Lleida gràcies a Macià, ja que els republicans no sabien a qui escollir per ser el seu representant a l'ens provincial i el president es va decantar per l'alcalde de Torregrossa.A un dels seus sis fills i avi de jutge Llarena, Juan Llarena, sí que se'l considera ideològicament vinculat al republicanisme. Era inspector d'ensenyament a Lleida i va inaugurar la que està considerada com a primera escola de la Mancomunitat de Catalunya ('Els Torms) juntament amb Eugeni d'Ors. Segons Ramon Manuel Ribelles, l'avi Llarena era ''un home molt avançat ideològicament'', va estudiar amb la reconeguda mestra republicana Rosa Sensat en una associació de mestres de Barcelona. En aquest sentit, Ribelles assegura que Llarena va ser un ''mestre innovador, l'ànima i l'origen de moltes accions pedagògiques del moment''. De fet, l'avi del jutge Llarena va elogiar en alguns moments ''l'acció de la Mancomunitat com una acció dels polítics catalans'' i la va comparar amb el federalisme que ell demanava per a tots els mestres ja que considerava que era una llàstima que a nivell estatal els mestres no es poguessin confederar com un ''conjunt associatiu per rendibilitzar recursos i esforços''.