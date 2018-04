La macro-querella contra Llarena s'està enllestint i es promocionarà a la manifestació de diumenge

Expliquen que aquesta querella multitudinària ha de ser "una mobilització sense precedents del poble català per haver estat privat dels seus drets de sufragi actiu" i per això animen a tothom que en faci "màxima difusió perquè hi hagi la màxima participació ciutadana", ja que consideren que és una "oportunitat perquè tothom pugui participar en aquesta querella que ens defensa els nostres drets".

A més, expliquen que per aquest diumenge 15 d'Abril que hi ha prevista una manifestació multitudinària pels carrers de Barcelona, han creat un PDF amb un fullet explicatiu perquè la gent el pugui "imprimir i repartir la informació a tots els manifestants".